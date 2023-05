Ettevõtlik naine avas kaubanduskeskuses taaskasutuspoe

Varem Jalaka tänaval asunud poele on Lõunakeskusesse kolimine suur samm. Samuti on see hüpe tervele taaskasutamise valdkonnale. «Lõunakeskuses on Kriti esimene taaskasutuspood ja tegelikult terves Tartus oleme meie esimene taaskasutatud riiete pood, mis asub kaubanduskeskuses,» rääkis Paluoja. «Sõbralt Sõbrale on küll ka, aga nende kontseptsioon on veidi teistsugune.»