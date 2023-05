ERM avas emadepäeva puhul uue virtuaalnäituse

Vastavatud virtuaalnäitusel ERMi kodulehel näeb imearmsaid emadepäevale pühendatud postkaarte. Näituse koostaja, ERMi produtsent Eve Aab rääkis, et näitust koostama asudes selgus, et emale pühendatud postkaarte on oodatust vähem. «Aga kui järele mõelda, siis pole selles midagi imekspandavat. Emadepäev on ju nii isiklik: lapsed kingivad emale lilli, kallistavad teda,» sõnas Aab.