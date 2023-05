Musta kassi ja Mustika lugu tuli lugejate ette nüüd ka ukrainakeelsena

Raamatu autoril Marge Pärnitsal on hea meel, et esimene Mustika lugu on nüüd ukrainakeelsena kirjastuse Małgosia üllitisena ilmunud. «Eestis elavad ukraina lapsed alustasid Mustikaga tutvumist ju hoopis selle sarja teisest osast – raamatust «Mustikas ja maruline jooks»,» selgitas Pärnits.