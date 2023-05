Jõgeval mõtestatakse kontserdiga ema roll ümber

Jõgeva kultuurikeskuse juhi ja kontserdi lavastaja Anti Reinthali sõnul on aeg vaadata kaugemale ajapikku süvenenud emade kuvandist. «Kui vaatame sellist traditsioonilist ema käsitlust Eestis, siis see on ikkagi see, et toidab ja koolitab lapsed ning siis toob mehe ka kõrtsist koju,» rääkis ta.

Jõgeva kultuurikeskuse juht ja kontserdi lavastaja Anti Reinthal. Foto: Jüri Looring

Seda, et ema teeb kõike ja on perekonda vedav mootor, võetakse Reinthali sõnul iseenesestmõistetavana. «Me küll kõrvalseisjana küsime sellist üldist küsimust, et «Kes see maksab memme vaeva?», aga selle kontserdiga võtame vastutuse,» rääkis ta.

Kontserdi kandev sõnum on, et ka emad väärivad aega endale ning lisaks kõigi teiste heaks elamisele on ka emad lihtsalt inimesed, kes vahepeal tahavad lihtsalt olla. «Nii palju annab ema enda südamest ja peast, kui tal üldse vähegi olemas on, aga mõnikord tahaks ka tema lihtsalt olla,» rääkis Reinthal. «Tahaks lihtsalt normaalse inimese kombel panna jalad laua peale ja juua pokaal veini näiteks.»

Reinthali sõnul on kontserdis Jõgeva hõngu tunda küllaga. «Kõik esinejad on kas Jõgevamaalt pärit või sellega ühel või teisel moel seotud,» rääkis ta.

Kontserdi vaatamiseks Reinthal publikule midagi erilist südamele panna ei soovinud, vaid avaldas lootust, et inimesed vaatavad enda ümber ringi ja tunnustavad oma emasid ja naisi, kes on nende laste emad.