Tartumaa aasta ema Ingrid Matteuse peret ühendab muusika

Matteuse lähedaste sõnul on Ingridi ja tema pere kõige ühendavam lüli just muusika. Matteus korraldab Väägvere pasunakoori tööd enda isa Hans Vaheri eeskujul. Kõik tema neli tütart on samuti seotud puhkpillimuusikaga: 16-aastane Mariann, kes on juba tunnustatud tromboonimängija; tütar Kersti töötab flöödiõpetajana ning on Väägvere pasunakoori dirigent. Tütar Kreete mängib ja õpetab ka teisi mängima metsasarve. Neljas tütar Krista on õppinud klarnetit, praegu mängib Väägvere pasunakooris saksofoni.