Parima õpilasfirma tiitlit püüab kolm Tartumaa õpilasfirmat

Õpilasfirmade esindusorganisatsiooni ja võistluse korraldaja Junior Achievement Eesti tegevjuhi Kersti Loori sõnul on võitjate tase tänavu erakordselt kõrge.

«Noorte ideed, loovus ja nutikus üllatasid positiivselt kõiki žüriiliikmeid. Muljetavaldavad on ka õpilasfirmade käibed, mis ulatuvad juba praegu kümnetesse tuhandetesse eurodesse,» märkis Loor ja lisas, et selle aasta parimad valiti välja rohkem kui 400 õpilasfirma hulgast üle Eesti.

Tartu rakendusliku kolledži õpilasfirma Rahatähed on lagedale tulnud rahatarkuse vestlus- ja tegevuskaartidega, mis on mõeldud investeerimis- ja finantshuvilistele inimestele, kes soovivad vahetada üksteisega investeerimisega seotud hirme, kogemusi ja õnnestumisi. Mängu on andnud oma panuse ka investor ja rahatarkuse õpetaja Liisi Kirch.