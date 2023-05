Otsustav lahing: Tartu ja Pärnu selgitavad viimase finalisti

«Seeria viiendas mängus saab otsustavaks see, kes suudab paremini taastuda ja kes tahab rohkem. Eelmise mängu lõpp näitas, et meestel on kehad pingutusest päris väsinud ja eks näis, kui palju mehi täna rivis on. Taktikaliselt enam ei üllata midagi ja mängus saab pigem määravaks individuaalne meisterlikkus. Kui tahame seeriat võita, siis peame hoidma keskendumist terve mängu ja loodetavasti saame suure publiku toel ka seeria võiduga lõpetada,» kommenteeris Narits.