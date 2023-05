Vanemuise sümfooniaorkester laseb kontserdisaalis vallale ettearvamatu triksteri

«Meie kontserdi avaloo kirjutas Vanemuise sümfooniaorkestrile Rasmus Puur. Tema «Trikster» on orkestrile nõudlik esitada ja publikule mänguline kuulata,» ütles Joost. «See on suurele orkestrikoosseisule kirjutatud lugu, nagu ka kontserti lõpetav Sergei Rahmaninovi «Sümfoonilised tantsud». Nii moodustavad need kaks teost omavahel silla.»

«Triksteris on midagi kohutavalt kütkestavat, kaasa- ja ligitõmbavat, ta haarab ja tinistab meid ära. Ta võib meie ellu tuua ka värskust, elevust, särtsu. Kuid selline tüüp võib muuta kuju, muunduda, moonduda. Ta võib ühel hetkel olla ka väga ohtlik ja pöörata sinu vastu. See ahvatlus, ohu binaarsus ja pingeväli mind selle teose puhul inspireerisidki,» selgitas helilooja.

««Vihma laulud vikerkaarele» on meloodiline jutustus, eleegiline teos fagotile ja keelpilliorkestrile,» ütles Joost. «Meil on erakordne võimalus tuua see teos lavale maailma tippklassi kuuluva instrumentalisti Martin Kuuskmanniga, keda ei näe just sageli Eestis sümfooniaorkestriga musitseerimas.»