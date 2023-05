Linn peab otsustama, kas tõmmata Sõpruse sillal autoliiklust koomale

Tartu abilinnapea Raimond Tamm (RE) ütles, et projekteerija OÜ Selektor Projekt on need kaks linna soovitud varianti esitanud ja nende juurde ka liiklusanalüüsi, mille tulemusi on nüüdseks tutvustatud volikogu arengu- ja planeerimiskomisjonis ning ka majanduskomisjonis. Selgunud on see, et üksmeelt eelistustes ei ole.