Emadepäev ⟩ Mida põgenedes kaasa haarata – kas palju asju või raha? Kõige tähtsam on ema

Olenal (36) on kaks last: 9-aastane Mariia ja 17-aastane Danilo. Ta ise on tütar oma emale Galyna Honcharenkole (62). Alates eelmise aasta 30. märtsist elavad nad Tartus. Nad tulid siia kuuks või kaheks, mitte ei tea-kui-kauaks, nagu praegu paistab.Oma meest Semeni nägi Olena viimast korda 2022. aasta 24. veebruaril, mil nad ärkasid plahvatuste peale hommikul vara enne kella kuut.