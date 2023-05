KIRI ⟩ Ilu teeb elu rikkamaks

Võib ju ütelda, et kõrgeks kasvanud aasad ja niidud sobivad putukatele, et võsastikud pakuvad lindudele pesapaika ja pisiimetajatele varju. Aga kas teie siis ei ole märganud, et linde ja putukaid on ka ülikooli botaanikaaias, kus igaüks saab veenduda, et ka hoolitsetud aed saab olla elurikas. Ja kaunis. Samamoodi võib kaunis olla pöetud muruvaip.