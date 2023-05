Tänapäeva kiires elurütmis on tihti keeruline leida mitut tundi järjest, et teha üks korralik sportlik treening, ja veel keerulisem muuta see järjepidevaks harjumuseks. Aga samas tiksub kuklas, et peaks, ning meediast ka pidevalt korrutatakse, et 10 000 sammu päevast viib infarktiohu. Mis siis teha?