Sugul sattus esimest korda kaberingi üsna juhuslikult. «Kaido Raidla oli see, kes Elvas lastega alustas. Aga mingi hetk jäi ta liiga nõrgaks. Keiril oli vaja tugevamat õppematerjali. Nüüd on ta minu käe all neljandat aastat,» rääkis noore kabetaja juhendaja Algo Laidvee.