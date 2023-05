Maastikumaraton viib uutele radadele Eesti kiireimad jooksjad

Maastikumaratoni põhidistantsil ehk 21 km rajal on peamised medalipretendendid eelmisel aastal teisena lõpetanud Rauno Laumets ning kolmandana finišeerunud Bert Tippi. Ülari Kais, kes võitis eelmisel aastal maratonidistantsil, pakub sel aastal meestele konkurentsi hoopis poolmaratonil. Naistest on peafavoriit eelmisel aastal võidutsenud Kaisa Kukk.

Tartu Maastikumaratoni programm algab reede õhtul Heateo jooksuga, kus koostöös TÜ kliinikumi lastefondiga kogutakse annetusi Duchenne’i lihasdüstroofiat põdeva 11-aastase Kevini jaoks. 4,5 km pikkuse distantsi saab läbida kõndides või joostes. Osalustasu kogutakse annetusena, mis on minimaalselt 8 eurot, kuid võimalik on teha ka lisaannetus.

Laupäeval, 13. mail, toimuvad Tartus Tähtvere spordipargis lastejooksud, kus vastavalt vanusele joostakse 400 m – 2 km. Ka pühapäeval, 14. mail, toimuvad lastejooksud – Elvas, Tartumaa tervisespordikeskuses. Valida saab 500 m ning 1 km vahel. Oluline on laps Tartu maratoni veebilehel eelregistreerida, osalemistasu on 3 eurot.

Pühapäevastele põhidistantsidele (42, 21, 10 ja 5 km) on end praeguseks registreerinud pea 2400 jooksjat ja kõndijat. Nii 42 kui ka 21 km start ja finiš on Elvas. Lisaks on valikus Elva metsade vahel kulgevad 10 ja 5 km rajad. Kolmele lühemale distantsile on oodatud ka (kepi)kõndijad.