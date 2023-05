Veerikul ja Maarjamõisa ääres algab kogukonnapõhine renoveerimine

Eile toimus rahvusarhiivi hoones esimene renoveerimise töötuba, kus tutvustati ehituse algtõdesid ja projekteerimise etappe ning anti esimesi soovitusi renoveerimisplaanide tegemiseks. Õpitoad on mõeldud eelkõige projektipiirkondade elanikele, kuid videosalvestised tehakse kättesaadavaks kõikidele huvilistele aadressil www.tartu.ee/buildest .

Küsitlus andis hulga olulist teavet meie eramute kohta. Selgelt tulid välja probleemid majade soojustusega, mistõttu olid kodud talvel külmad ja suvel palavad. Renoveerimise vajalikkust näitab, et koguni 77% vastanutest leidis, et renoveerimine on kindlasti tasuv ettevõtmine.