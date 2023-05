Populaarse baari pidaja palus Venemaad soosinud postituste pärast vabandust

Cassano jagas Twitteris itaalia keeles kirjutava Marce Vanni postitust, kus too avaldas nördimust, et Eestis saab 9. mail punalippude lehvitamise ja nõukogude sümbolitega eksponeerimise eest trahvi. Sama postituse all jagas omakorda Cassano pilti Tartus asuva Pirogovi baari aknast, millele on kleebitud Ukraina lipp koos raketiheitja Himars kujutisega. Lipul seisab ka kiri «Saint Himars» («Püha Himars»). Cassano lisas kommentaariks, et selline vaatepilt Tartu kesklinna baari aknal paneb tedagi imestama ja teeb murelikuks.