Aivar Mäe paneb vallavanema ameti maha ja tuleb taas Vanemuist juhtima

«Esitan vallavolikogule tagasiastumispalve ja 15. augustil lahkun vallavanema ametikohalt,» ütles Aivar Mäe. «Volikogu tegeleb uue vallavanema otsimisega. Meil on vallas erksaid inimesi küll, nii et minu arvates ei kujune suureks probleemiks leida hea vallajuht.»

Kuidas on kulgenud kõik see, mis on seotud ahistamisskandaaliga? «See teema sai vastuse kaks aastat tagasi kohtuotsusega, kus mind mõisteti õigeks,» lisas ta.