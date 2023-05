Tartu ja Pärnu seerias läheb vaja otsustavat viiendat mängu

Tartu Ülikool Maks & Moorits abitreeneri Olari Narits sõnul läks lõpus mäng liialt individuaalseks. «Alustasime teist poolaega uimaselt ja Pärnu sai agressiivselt vahe tagasi mängitud ja hea rütmi kätte. Lõpus oleksime pidanud võibolla palli rohkem jagama, sest kui igaüks hakkab ise tegema, siis kipub mäng ära vajuma. Lõpus lasime järjest ründelauda võtta ja siis ongi keeruline võita. Võib öelda, et täna kukutasid meid Tartu omad poisid Sverre Aav ja Saimon Sutt oma visetega lõpuminutitel. Aga mis seal ikka, nüüd tuleb tegeleda taastumisega, sest mõlemal pool on lonkavaid mehi ja viies mäng tuleb kiiresti peale. Tõmbame reedel otsatribüüni ka lahti ja loodame, et on täismaja toetus,» sõnas Narits.