Roosi kettagolfipark on vähemalt mai lõpuni suletud. Suve hakul ja edaspidigi hakatakse järk-järgult pihta korrastustöödega, nagu vanade betoonpostide ja okastraatide eemaldamine.

Neli aastat tagasi vana Raadi lennuangaari kõrvale rajatud Roosi kettagolfipark saab lähiajal värskema ilme. Eesti üks kasutatavamaid kettagolfiväljakuid on kavas korrastada nii, et see oleks mängijatele ja linnarahvale ohutu ning takistusteta läbitav.