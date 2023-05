Moodulmaja on kavas paigutada Nõo põhikooli ette, et oleks olemas hea ühendus ülejäänud kooliga.

Nõo vald on alustanud hanget, et soetada põhikooli tarbeks moodulmaja, kuhu paigutada neli väikeklassi. Samal ajal peetakse plaani ka juurdeehitise üle, kuid millal see tuleb, pole veel selge.