Niitmisest loobumise eesmärk on EMÜ linnaku ligi 30-hektarine ala kaardistada ja teada saada, millised on seal elurikkamad alad, milliseid liike seal esineb, sealhulgas mitte ainult taimeliike, vaid ka putukaid, samblikke ja muud, kirjeldas maaülikooli rohelise strateegia juht Sille Rebane.

Ulatuslikku uuringusse on kaasatud botaanikud, dendroloogid, ornitoloogid, samblike- ja samblateadlased, seeneteadlased ja loomastiku uurijad. Mõtted, et maaülikooli ümbrus võiks olla looduslikum, on paberile pandud juba mitu aastat varem ja Rebane rõõmustab, et need lõpuks teoks saavad.