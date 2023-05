Karlova selts ja Supilinna selts kutsusid linnaisad murekohtade näitamiseks jalutuskäigule

Koos linnamajanduse osakonna töötajatega jalutuskäigul osalev Tartu abilinnapea Raimond Tamm tõi esile, et kogukondade niisugused algatused on igati tervitatavad. «Sellised jalutuskäigud on väga tõhusad, kui eeltöö on korralikult tehtud, see tähendab linnaosaselts on enne probleemkohad kaardistanud ja jalutuskäigu ajal otsitakse neile koostöös konkreetseid lahendusi. Linnas on probleeme hinnata ja nendele lahendusi otsida märksa lihtsam kui koosolekuruumis laua taga arutades,» sõnas Tamm.