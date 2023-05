Politsei jätkab kadunud Tõnise otsinguid vees

Tartumaa piirkonnavanem Anti Peiponen sõnas, et uusi vihjeid ja teateid ei ole politseile laekunud. «Maismaal on otsingud lõpetatud, aga jätkame otsinguid vees,» ütles Peiponen.

Ta lisas, et olemasoleva info põhjal otsitakse Tõnist Emajõest Rebase ja Karlova sadama vaheliselt alalt. «Sonariga on juba otsitud, aga kaasame Tõnise leidmiseks ka tuukri,» sõnas Peiponen.

Tõnis jäi kadunuks laupäeval. Nädala alguses ta tööle ei ilmunud ja tema telefon on välja lülitatud. Politsei palub kõigil, kes on Tõnist alates laupäevast liikumas näinud või kel on infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.