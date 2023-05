Duo Media Networks käivitas saatjad Tartumaal

Eestis on 35 raadiojaama ning enamikul neist on levi üsna katkendlik. «Digiraadioga on võimalik ehitada selline võrk, mis katab kogu Eesti kõikide raadiojaamadega ja kaovad leviaugud – sa sõidad Narvast Kärdlasse ja kuulad oma lemmikraadiot kogu tee,» selgitas Rosimannus. Lisaks on digitaalsena võimalik levitada vähemalt kaks korda rohkem raadiojaamu. «Teiste riikide kogemus on näidanud, et raadiokuulajate rahulolu valikuvabaduse laienemisel suureneb oluliselt,» lausus ta.