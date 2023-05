Eelarvamusfestival ootab teemasid

Eelarvamusfestivali kõik 10–12 arutelu käsitlevad säästvat ja keskkonnahoidlikku toitu: selle võimalikult mahedat ja maalähedast kasvatamist, söömist, hoiustamist ja ka pakendamist.

Jääajakeskuse juhataja Kadri Valner sõnas, et arutelud ei käi vaid keskuses. «Juba on teada, et kohalikud inimesed kutsuvad külalisi ka oma aedadesse, kus kasvab eriti mahe toit. Loodame, et tavapärasest pisut erinevat festivaliformaati tuleb juurdegi,» selgitas jääajakeskuse juhataja.

Ühtlasi peetakse festivalipäeval jääajakeskuse 11. sünnipäeva. «Jääajakeskus on keskkonnahariduskeskus ja pidasime loomulikuks, et keskkonnateemadega tähistame ka oma sünnipäeva,» ütles Valner.

Eelarvamusfestival toimub koostöös Paide arvamusfestivaliga ning selle algatusmeeskonda kuuluvad veel Tartumaa aasta küla 2022 Äksi kogukond, Tartu vald, Tartu omavalitsuste liit ja mitmed teised hea toidu tootjad ja hindajad.

«Tahame eelarvamusfestivalidega jõuda võimalikult paljudesse kohtadesse, et hea arutelutava laiemalt leviks ning olulised teemad jõuaksid otsustajateni. Äksi on kahtlemata põnev koht ja mul on ääretult hea meel, et eelfestival jõuab tänavu sellisesse uude paika,» kommenteeris arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist.