ERM valmistus 100 aastat tagasi Raadi lossis avama esimest näitust

«Muuseumi lugemata kaastöölised wõiwad rahulolemise tundega tagasi waadata. Mida on tõsiselt tahetud, see on korda saadetud. Suured warandused rahwa muistse aja mälestusi on koos,» kirjutab direktor. «Tugew rahwusline raamatukogu on olemas. On koguni uuema kunsti osakondki muuseumi ühendusesse uuena sündinud.»