Tartus hakatakse arendama mehitamata lennundust

Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakonna juhataja ja MTÜ ZeroEst juhatuse esimees Kaili Ojamets ütles, et droonidel on väga suur roll meie tuleviku kujundamisel. «Meie eesmärk on tutvustada droonitehnoloogiate arenguperspektiive ja ühiskonna teenimise võimalusi. Tartu ambitsioon on üsna selge: ootame Tartusse investeeringuid ja droonide arendajaid, kes saaksid oma tehnoloogiaid siin katsetada, turvaliselt välja arendada, pakkuda teenuseid kohapeal ja seejärel kasvada juba edukalt laia maailma,» rääkis Ojamets.