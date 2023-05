Tuntust kogunud Delta loeng kutsub sel korral kuulajaid jõeäärsele trepistikule

Sel korral räägitakse, kuidas tehisintellekti kasutuselevõtt võib kujundada tervishoiu tulevikku. Samuti ei jää AI-revolutsioonist puutumata ka turundus. «Täna liigub AI-maailm nii kiiresti, et väga raske on püsida uute lahenduste laineharjal. Oma loengus räägin, miks ma arvan, et see, kuidas turundust teha, muutub täielikult. Toon mõned näited, mis ja kuidas turunduse valdkonnas muutuvad,» selgitas neuroturunduse nooremlektor Kristian Pentus.