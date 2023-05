Prima Vista loobus väliskülalistes pingeid tekitanud kirjaniku esinemistest

«Prima Vistal on pikaajaline traditsioon kutsuda festivalile Vene opositsionääre ja dissidente, kes on tänuga vastu võetud siinse venekeelse publiku ja ka laiema kirjandushuviliste ringi poolt. See tingis ka Linor Goraliku kutsumise festivalile,» kommenteeris festivali juhatuse esinaine Krista Aru.