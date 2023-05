Tour of Estonial lähevad naised ja mehed rattarajale kahel päeval

Tour of Estonia toimub tänavu kahel päeval: 26. mail sõidavad ratturid Tallinnast Tartusse ning 27. mail saab proffe näha Tartu linnaringidel. Naiste ühepäevasõit on 27. mail Tartu linna ümbruses ja linnaringidel enne meeste sõitu.

Võistluste direktori Indrek Kelgu sõnul on võistlus eelkõige heaks kasvulavaks eestlastele endile, kel on võimalus end rahvusvahelise jalgratturite liidu UCI kalendri profiratturite sõidul tõestada. «Siin on end heast küljest näidanud ja tuule tiibadesse saanud väga paljud ratturid. Eelmisel aastal nägime lootustandvat Madis Mihkelsit Lossi tänava munakivitõusul Tallinna-Tartu etapi võitu võtmas, mis oli arvestades konkurentsi muljet avaldav. Nüüd saab mehele kaasa elada juba World Touri kalendri profisõitudel,» rääkis Kelk.