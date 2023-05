Laupäeval süüdatud lõkkest sai teisipäevaks suur kulupõleng

Teispäeval kella poole kahe ajal said päästajd teate kulupõlengust Põltsamaa vallas Pauastvere külas. Päästjate saabumise ajaks oli põleng levinud poolele hektarile, tuli ähvardas ka üht kuuri. Päästjad kustutasid tulekahju ATV abil.

Selgus, et tulekahju oli alguse saanud juba laupäeval tehtud lõkkest, mis oli korralikult kustutamata.

Päästjad hoiatavad, et lõkke süütaja kohustus on tagada, et tuli ümbrusele ei leviks.