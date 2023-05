Esitatud on võimalik tulevane eluruumide arv, detailplaneeringu koostamise seis ja tehnovõrkude arendamise olukord. Koostatuks loetakse juba kehtestatud detailplaneeringute kõrval ka neid planeeringuid, mille põhilahendus on selgunud ja planeeringu menetlus on lõpufaasis.