Krista Piirimäe: Elmar Kitse seinamaal ja Süku

Tulevase südalinna kultuurikeskuse võistlustööd on nüüd esitatud, konkursi alates maaliti seminaril suurejoonelisi visioone tulevasest keskusest. Ühes asjas võtaksin küll hoogu maha: Tartu ei vaja sinna mitut söögikohta juurde, neid on juba praegu nii palju, et enamik on pooltühjad ning lähevad järjest pankrotti. Ja teisest küljest pean väga-väga vajalikuks meenutada Kitse seinamaali, millega Süku planeerijad ei ole arvestanud. Seetõttu olen sunnitud kirjutama sel teemal kolmanda artikli, pika ja põhjaliku, et see taies enam kellelegi kahe silma vahele ei jää.