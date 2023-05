Abilinnapea Raimond Tamme sõnul on taaskasutusprojektid pikas plaanis väga tähtsad. Eile pärastlõunal oli Karlova kooli uus rattaparkla küll tühi, aga direktori sõnul on kõigil ilmastikukindla koha üle hea meel.

Karlova kooli Salme tänava uus maja sai hiljuti lisanduse – uue rataste hoidmiseks mõeldud katusealuse. Rattahoidla teeb omapäraseks see, et majake on valmistatud materjalidest, mis ehitustöödel lammutamise käigus üle jäid ja muidu otseteed prügilasse oleks rännanud.