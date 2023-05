Tartumaalt varastati sõiduauto, mopeed ja nisu. Facebookis peteti välja suuri summasid

Politsei sai esmaspäeval teate, et Kambja alevikus Puiestee tänavalt on ärandatud valget värvi Volkswagen Polo. Samal päeval sai politsei veel teate, et Tartus Rukki tänava maja ees seisnud sõidukist on varastatud seljakott koos asjadega väärtuses 466 eurot. Jaama tänavalt varastati jalgratas Scott Aspect 950 ja Scott Contessa Active 30 väärtusega 1300 eurot.