Tartu jaoskonna politseikapten Siim Linnard kinnitas, et seni on olukord Tartu- ja Jõgevamaal olnud rahulik. «Vahejuhtumeid ei ole olnud ja agressorriigi sümbolitega seoses pole ühtegi menetlust alustatud,» sõnas ta. Politsei on 9. mail piirkonnas väljas tavapäraste jõududega.