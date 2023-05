Laupäeval kadunud Tõnise otsingud jätkuvad

Tartumaa politsei piirkonnavanem Anti Peiponen rääkis, et Tõnise otsimine endiselt käib. «Viimati nähti Tõnist laupäeval, kui ta käis koos sõpradega Tartus peol. Tõnis ei ilmunud eile ega täna tööle,» kommenteeris ta. Politsei palub kõigil, kes on Tõnist alates laupäevast liikumas näinud või kel on infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.