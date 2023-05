Tartu saab uue energiasäästliku lasteaia

«Helliku lasteaia lapsed saavad enda kasutusse ilusa ja energiasäästliku maja, mis on lisaks atraktiivsele väljanägemisele ka väga lapsesõbraliku ja hubase sisekeskkonnaga. See on Naerumaa kõrval teine liginullenergia hoonena ehitatud lasteaed Tartus. Lisaks keskkonnahoiule tähendavad sellised hooned linna jaoks tunduvalt väiksemaid ülalpidamiskulusid, mis praegust majandusseisu arvestades pole sugugi vähetähtis,» ütles linnapea Urmas Klaas.

Olemasolev lasteaiahoone lammutatakse ning selle asemele kerkib umbes samas mahus uus hoone. Kahekordse hoone pind on 2422 ruutmeetrit ning sinna tuleb kaks sõime- ja kaheksa aiarühma. Kokku mahutab maja kuni 224 last.

Lasteaed on projekteeritud liginullenergia hoonena. Hoone põhikonstruktsioon on projekteeritud sandwich-tüüpi kolmekihilistest paneelidest, viimistluses kasutatakse heledaid toone, aktsendiks on puidust viimistlusmaterjalid koos puitribistikuga. Klaasidena kasutatakse hoone kõikides külgedes päikesekaitseklaasi, akendena 3-kordse klaaspaketiga passiivmaja aknaid. Rühmaruumid on paigutatud üksteisega astmeliselt, luues iga rühma ette oma pesa, mis lisaks sisepääsualale toimib varjualusena vihmase ilma korral, päikesevarjuna kuumal päeval või õuesõppealana. Hoone lamekatusele rajatakse osaliselt haljastus.