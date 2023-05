Vabadussild on tänavamustuse ja ilmastiku meelevallas olnud silla ehitamisest saadik ehk 2009. aastast. Selle ajaga on silla peale tekkinud mustad jutid ning originaalne valge värv eriti välja enam ei paistagi. Alates tänasest kuni neljapäevani pestakse Vabadussilda survepesurite ja puhta veega, et anda kaarele värskem ilme.

Töid teostava OÜ​ Sunluna ​müügijuhi Karl-Martin Kruse sõnul töömehed sillakaare pesemiseks kemikaale ei kasuta, kuna muidu on oht, et need võivad sattuda Emajõkke. «Seepärast ei pese me ka grafitit maha, nii palju kui survepesuri ja veega maha tuleb, nii palju tuleb. Aga grafiti eemaldamiseks on vaja teistmoodi töid,» rääkis Kruse.