Tartu ja Lõuna-Eesti ühendasid turismipädevused

Lõuna-Eesti piirkonna tihedam turismialane koostöö sai alguse 2021. aastal, kui SA Tartumaa Turism juurde loodi Lõuna-Eesti turismiklaster, kuhu kuuluvad turismiettevõtjad, võrgustikud ja maakondlikud arenduskeskused. EASi ja KredExi ühendasutus tõi eelmisel suvel kokku Eesti piirkonnad, et alustada Eesti turismiorganisatsioonide ümberkujundamist. Turismireformi eesmärk on ühendada piirkondade turismialased pädevused suuremateks kompetentsikeskusteks, et vähendada tegevuste killustatust ja tõsta kvaliteeti. Uus lähenemine lähtub külastajakogemusest, mitte maakondlikest piiridest.