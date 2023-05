Kirjandus käib festivalil kunstiga käsikäes ja õlg õla kõrval

See on kõrgema kunstikooli Pallas skulptuuriosakonna esimese ja teise kursuse tudengite tööde näitus «Kujundid ja kujutlused», mille kuraator on Pallase õppejõud Rauno Thomas Moss. Teiste hulgas on Raigo Kannikese puidust «Algaine», Aurora Miku keraamiline «Soovides murranguid» ning Andi Poolaku puidust «Võimatus peitub tühjuses».