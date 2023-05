Et riik toimiks enam-vähem, on vaja riigil kodanike käest raha õpetajate, arstide, politseinike, sõjaväelaste ja paljude teiste riigi pidamiseks vajalike inimeste palkamiseks. Samuti teede rajamiseks ja hooldamiseks.

Kui nüüd lugeda ja kuulata neid ettepanekuid automaksu arvutamiseks, siis mul hakkab päris imelik tunne, sest tekitatakse jälle juurde halduskoormust. Kõige lihtsam maksusüsteem, milleks ei ole vaja võtta tööle ühtegi ametnikku, on see, kui iga autoomanik, st igaüks, kellel on neljarattaline sõiduk, maksab kindla summa sõltumata auto väljalaske­aastast, mootori suurusest jne.