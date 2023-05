Meie teedel ja tänavatel liigub päevas hulk autosid, mis on potentsiaalsed ohuallikad. Nende roolis on eakad või väga eakad juhid. Üha kiirenevas ja närvilisemaks muutuvas liikluses ei hooma nad enam hobujõudude võimsust. Terviski pole see, mis noorel või keskealisel juhil. Tähelepanuvõime ja reaktsioonikiirus on märgatavalt aeglustunud.