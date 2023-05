Andres Reimer: suurimat liiklusohtu ei tekita vanur, vaid kaine noor mees

Elektritõukerattaid vaenavad artiklid jõudsid just vaibuda, nüüd võetakse ette eakad sõidukijuhid. Ajakirjanik Eili Arula kirjutas 5. mail loo «Nukker statistika: eakad juhid võivad olla sama ohtlikud kui roolijoodikud». Vanurite ohtlikkust kirjeldatakse värvikalt. Lugeja juhatatakse vargsi mõttele, et vanurid, lisaks sellele, et nad on kortsus ja koledad, väärivad liikluses sarnast suhtumist nagu joodikud.