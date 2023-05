Waldorfi kooli noored etendavad viimaseid kordi kooliteatrite festivalil laureaadi preemia teeninud lavateost

Etendub «Kes selle parve põhja lasi?». Tegemist on Külli Aavakivi adaptsiooniga Oskar Lutsu teoste põhjal. Laval on 6.–8. klassi näitering, lavastas Külli Aavakivi. See etendus sai Tartu kooliteatrite festivali 2023 laureaadi preemia ning esindab Tartut Tallinnas peetaval üle-eestilisel festivalil.