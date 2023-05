Ingeri maja aias õpetab vanaema lapselast lugema

Akadeemilise ingerisoome seltsi esimees Taisto Raudalainen kõneles skulptuuri ideeks ajendi andnud ingerisoomlaste keerulisest põgenikusaatusest teise maailmasõja aegu ja sellest, milline osa oli nende ellujäämisel just nende vanaemadel – inkerin mummo on eesti keeles ingeri memm.

Just ingeri emad ja vanaemad hoidsid alal oma kultuuri ja pärimust nii peredes kui seltsielus, andes edasi käsitööoskusi, rahvapärimust, murdekeelt, toiduvalmistamise nippe ja muudki. «Ingeri vanaema on olnud see varma ämmä, kes on alati rasketel aegadel olnud vankumatu taustajõud,» ütles Sakkov. «Tema tõi alati kastanid tulest välja, tema ravitses ja hoidis, pidas vaikselt ikka silma peal. Luges palveid. Teda mäletame õpetajana, tähe- ja ilmatargana – maailmasambana.»

Et just vanaema on Ingerimaal olnud laste kasvatamisel väga oluline, ongi nüüd ingeri maja seina äärde paigaldatud skulptuuril põlvedel laps ja aabits. Skulptuuri autor on kõrgema kunstikooli Pallas vilistlane Karl Purga, kes tahus kuju Ülenurme kandis kasvanud ligi 150-aastasest tammest. Memm on paigutatud lapselapsele lugemist õpetama maja seina äärde varjualusesse pingile. Sinna mahub lahedalt veel paar-kolm istujat.