GALERII ⟩ Rekordilisel kevadlaadal müüdi õlg õla kõrval mett, sinki ja kanepiteed

Laada külastajad said päikselist laupäeva nautida mõnusa sumina ja lõõtspilli mängu saatel. Lisaks müüjate rekordarvule oli ka potentsiaalseid kliente nii palju, et kohati pidi edasiliikumise asemel hoopis tükk aega paigal tammuma.

Erinevaid lihatooteid pakkuva Jaani talu müüja Evelyn tunnistas, et ta on kümme korda kevadlaadal käinud, aga nii palju rahvast ta ei mäleta.

«Eks seda rahvast on kevadlaadal alati palju olnud. Aga nii palju ma tõesti ei mäleta. Isegi need kohad, mis pidid telkidest vabaks jääma on täis. Sõltub palju ilmast ka, kui vihma sadama hakkab, siis rahvas kaob,» rääkis ta.