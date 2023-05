Läti kunstiakadeemia doktorandid tõid Pallasesse näha oma teoseid

Näituse kuraatori Auguste Petre (vasakult) ja kujundaja Kristians Brekte kõrval on Pallase maaliosakonna juhataja abi Pille Johanson. Vasakut kätt seinal on Atis Jakobsonsi maalid, taga Ansis Rozentalsi kaks suurt maali ja paremal Rasa Jansone kollaažid.

Pallase galeriis saab vaadata Läti kunstiakadeemia doktorantide näitust «Don’t Dream It’s Over» ehk «Ära unista, et see on läbi». Kunstnikud on kujutanud loodussümboleid ja ajaloo jälgi, neid on huvitanud ökofeminism ja nad on teinud sotsiaalseid vaatlusi.