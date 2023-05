Albert Gulk jätab Kursi koolkonna aastapäevanäitusel eriti vägeva mulje

Erilise tähelepanu all on Albert Gulgi viis pliiatsijoonistust (kaks eelmisest ja kolm tänavusest aastast), sest kõrvuti moodustavad need hiiglasliku pildi. Samas ruumis on teisel seinal Ilmar Kruusamäe hüperrealistlikud maalid, mille hulgas on ka Albert Gulgi portree, ning nende vastas viljandlase Priit Pangsepa neli fantaasiaküllast maali.