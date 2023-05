Politsei avastas müügikuulutuse kaudu varastatud elektritõukerataste kokkuostu

«Kuriteos kahtlustatavana pidasid politseinikud sündmuskohal kinni 38-aastase mehe, kes on ametnikele juba varasemast tuttav. Talle esitati esialgne kahtlustus varastatud esemete omandamises ja hoidmises. Alustatud kriminaalmenetluses selgitame täpsemalt süüteo toimepanemise asjaolusid, sealhulgas sedagi, kes kokkuostu jõudnud elektritõukerattad ja millisest asukohast varastas. Paralleelselt menetlustoimingutele püüavad uurijad välja selgitada ka kokkuostust leitud elektritõukerataste omanikke, et need inimestele tagasi saaks anda,» lisas menetlusjuht.

«Nii mõnegi vargusjuhtumi puhul on ilmnenud kurb tõsiasi, et elektritõukeratas oli lahtiselt jäetud poeskäigu ajaks kaupluse ette või pargitud terveks päevaks lukustamata õppeasutuse juurde. Iga kord ei aita ettekavatsetud vargust küll isegi korralik lukk ära hoida, kuid see pikendab kindlasti varga tegutsemise aega ning seeläbi omakorda suureneb võimalus, et keegi märkab kahtlast tegutsemist ja sekkub või loobub varas ise keeruka ettevõtmise tõttu vargusest,» peegeldas politseinik.